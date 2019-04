In trasferta da Reggio Calabria per rubare un’auto: 4 arresti per furto [DETTAGLI]

13 Aprile 2019 18:44

In trasferta nel vibonese per rubare un’auto: 4 persone di Reggio Calabria arrestate dopo il furto

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Calogero, mentre pattugliavano il territorio della giurisdizione di competenza, hanno notato un’autovettura che sfrecciava lungo una strada che si snodava tra le campagne prospicenti alla SS 18. Allertati dall’andatura sospetta, i militari si sono posti all’inseguimento dell’autovettura fino a riuscire a intercettarla in una intersezione. Lì, le intuizioni dei Carabinieri si rivelavano corrette: a bordo all’autovettura venivano identificati 4 soggetti, tutti rosarnesi con precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio.

Ma vi è di più: l’autovettura sulla quale viaggiavano, una Smart fourfour, era stata asportata poco prima a Jonadi mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

A quel punto la dinamica si è mostrata ai Carabinieri in tutta la sua evidenza: i rosarnesi, B.P.G. di 36 anni, G.G. di 41 anni, S.G. di 29 anni e D.F. di 28 anni, dopo aver perpetrato il turno si stavano dirigendo verso il luogo di origine, cercando di passare inosservati attraversando le campagne san calogeresi.

I quattro soggetti sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia i predetti sono stati tradotti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto nella giornata odierna. Nel contempo, l’autovettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

