Reggio Calabria: consegnati i lavori per la rotatoria “Bombino”

17 Aprile 2019 22:00

“Il quadrivio “Bombino” avrà presto la sua rotatoria”. Ad annunciarlo il Consigliere regionale Francesco D’Agostino, che nella mattinata di oggi ha presenziato alla consegna dei lavori per la realizzazione dell’importante opera. “Questi lavori sono stati consegnati stamattina al termine di un iter travagliato, lungo dieci anni e appesantito da lungaggini burocratiche” ha sottolineato D’Agostino a margine della stipula del contratto con la ditta appaltante. “ A riguardo, come bene sapete – ha proseguito – non ho mai smesso di lavorare per questo risultato, nonostante le numerose difficoltà riscontrate. L’impiego degli circa 150mila euro stanziati dalla Provincia di Reggio Calabria nel 2009 (oggi Città Metropolitana) per questo intervento strategico di viabilità, è l’ennesimo risultato frutto del lavoro svolto nel corso dei miei mandati in seno al Consiglio Provinciale. Anni importanti, quelli, durante i quali il nostro paese ha goduto di un’attenzione politica e amministrativa mai conosciuta prima. A distanza di tempo, dunque, continuiamo a raccogliere i frutti di quell’impegno, senza che alcuna risorsa sia stata persa per strada”. La rotatoria “Bombino”, situata lungo la SP33, è un’opera attesa da decenni dai cittadini che darà sicurezza ad uno snodo stradale di grande importanza per il nostro territorio. Il cantiere verrà aperto nelle prossime settimane e comprenderà anche opere complementari per la messa in sicurezza dell’area. “Continuerò – ha rassicurato il Consigliere regionale – a vigilare affinché l’opera recuperi il tempo perso, così da assicurare alle nostre comunità un intervento davvero strategico. Sempre in tema di viabilità, inoltre, presto raccoglieremo altri risultati positivi. Dalla Città Metropolitana sono in arrivo le risorse necessarie al ripristino dell’impianto di illuminazione nel tratto della SP1 “Cittanova – Taurianova”, manomesso da qualche “manina” e vandalizzato nei mesi successivi all’inaugurazione. Con circa 25mila euro potremo restituire il servizio agli automobilisti, rafforzando l’impegno per la sicurezza su quell’arteria viaria”. A margine della consegna dei lavori per la rotatoria “Quadrivio Bombino”, infine, D’Agostino ha effettuato un sopralluogo sulle principali Strade Provinciali del territorio insieme al Delegato alla Viabilità per la Città Metropolitana Demetrio Marino, al Sindaco Francesco Cosentino e ai Tecnici della Città Metropolitana. “C’è l’impegno comune e concreto – ha concluso Francesco D’Agostino – per avviare un percorso di interventi di manutenzione ordinaria in tempi rapidi. A breve inizierà un piano di bitumazione tra il “Quadrivio Bombino” e il “Quadrivio Russo” per un importo di circa 17mila euro”.

