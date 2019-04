17 Aprile 2019 00:22

Reggio Calabria, ritrovata la donna che era scomparsa nel pomeriggio di ieri in città

Epilogo a lieto fine per la donna dispersa nelle scorse ore a Reggio Calabria: la 70enne è stata ritrovata a Santa Caterina, in via Enotria, dalla Polizia alle 23:40 della notte. I familiari hanno potuto tirare un grande sospiro di sollievo.

