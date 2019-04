A Reggio Calabria si è svolto il raduno di salti e lanci

10 Aprile 2019 13:19

A Reggio Calabria si è svolto, come da programma, il raduno di salti e lanci

Martedì 9 aprile 2019 al Campo A. Penna di Reggio Calabria si è svolto, come da programma, il raduno di salti e lanci. Il responsabile del settore salti il prof. Vincenzo Caira, vista l’imminente apertura dell’attività su pista, ha ritenuto opportuno focalizzare l’allenamento sulle rincorse gare nei salti in estensione di ogni singolo atleta, suggerendo a loro gli opportuni ritocchi nelle tre fasi della rincorsa. La seconda parte è stata svolta nella pedana del salto in alto. Il prof. Domenico Pizzimenti, responsabile dei lanci, si è dedicato nella prima parte dell’allenamento ai lanci rotatori ed i ragazzi presenti hanno svolto diverse combinazioni di esercizi e lanci completi. Seconda parte dedicata al lancio del giavellotto, dove il professor Pizzimenti, ha voluto puntualizzare i momenti e ritmi giusti nell’esecuzione del lancio, prestando particolare attenzione alla giusta coordinazione tra gli arti inferiori e superiori. Presente nell’occasione anche il presidente della Fidal Regionale Ignazio Vita ed il delegato provinciale Luigi Gangemi; entrambi si sono complimentati con i responsabili e con gli allenatori, ma, soprattutto con i ragazzi augurando loro i migliori risultati. L’avvenimento è stato osservato anche dal delegato allo sport della città di Reggio Calabria dott. Giovanni Latella, il quale ha dichiarato, la ormai prossima destinazione d’uso del campo Aldo Penna da parco ludico a campo di Atletica Leggera. Si spera che quanto detto dal politico reggino avvenga nel più breve tempo possibile, vista l’imminente gara già programmata per il 19 e 20 aprile.

Valuta questo articolo