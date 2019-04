Reggio Calabria: al via il progetto di educazione ambientale di InNovaGioia e SiamoGioia dedicato a ragazzi ed adulti di Gioia Tauro

30 Aprile 2019 16:44

Reggio Calabria: al via il progetto di educazione ambientale di InNovaGioia e SiamoGioia. L’iniziativa vuole sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori sul ruolo che le giovani generazioni possono attivamente assumere nel contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo di una cultura della sostenibilità in ambito energetico

E’ tutto pronto per il progetto di educazione ambientale “Il Futuro del Pianeta?”, promosso dalle liste civiche a sostegno della candidatura a Sindaco di Lino Cangemi, InNovaGioia e SiamoGioia, dedicato agli studenti delle scuole secondarie ed agli adulti della città di Gioia Tauro. L’evento, che si svolgerà Venerdì 3 Maggio 2019 dalle ore 09.30 e avrà come luogo di svolgimento l’Istituto Tecnico “F. Severi” di Gioia Tauro, coinvolgerà soprattutto gli studenti delle scuole secondarie di Gioia Tauro e toccherà diversi punti sul tema ambiente. Introdurrà il candidato a Sindaco della Città di Gioia Tauro Lino Cangemi Sindaco, interverranno Tiziana Giordano, esperta ambientale, e Luigi Parrelli consulente ambientale e candidato a Consigliere Comunale nella lista civica InNovaGioia. L’iniziativa vuole sensibilizzare studenti, insegnanti e genitori sul ruolo che le giovani generazioni possono attivamente assumere nel contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo di una cultura della sostenibilità in ambito energetico. Il seminario prevede piccole sessioni nelle quali si parlerà di fonti di energia rinnovabile, di tematiche ambientali e di efficienza energetica.

