Reggio Calabria: la Pro Loco del comune di Motta San Giovanni a difesa dei diritti dell’infanzia

11 Aprile 2019 21:12

Reggio Calabria: la Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, da oltre dieci anni, sostiene le iniziative promosse dal Telefono Azzurro

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, da oltre dieci anni, sostiene le iniziative promosse dal Telefono Azzurro. Quest’anno, Telefono Azzurro promuove la campagna “ferma la violenza con un fiore” colorando le Piazze di tutta Italia con i “Fiori d’Azzurro”. La Presidente della Pro Loco, Giovanna Di Dia, conferma: “Così come negli anni precedenti, saremo in piazza con l’iniziativa “fiori d’azzurro”.

Questo fine settimana, Sabato 13 e Domenica 14 Aprile saremo nelle piazze del nostro Paese per ricordare quanto l’infanzia abbia bisogno di essere protetta e difesa da qualunque episodio di violenza. I nostri Volontari distribuiranno delle piante fiorite (le calancole) e con un piccolo contributo si potranno raccogliere i fondi necessari per il piano di sviluppo, di ascolto e di intervento in difesa dei bambini vittime di abusi. Più saremo capaci di sensibilizzare e raccogliere fondi, più grande sarà l’aiuto che potremo dare a tanti bambini”. Il dilagante problema degli abusi è un fenomeno spesso sottovalutato, che può portare anche ad atti estremi di depressione e suicidio. Con un piccolo contributo sarà possibile migliorare i risultati raggiunti e riuscire ad aiutare sempre più bambini e adolescenti in difficoltà. I fondi raccolti con questa iniziativa serviranno, in particolare, a potenziare i canali di ascolto (telefono, chat, app, social network) che Telefono Azzurro mette a disposizione di bambini e adolescenti che si trovano in difficoltà, facendo sì che non si sentano mai più soli, abbandonati o inascoltati.

