Reggio Calabria: domani la presentazione del libro “Sebben che siamo donne”

10 Aprile 2019 22:25

Reggio Calabria: Palazzo San Giorgio ospiterà Giorgio Pagano, ex Sindaco di La Spezia, che presenterà il suo libro “Sebben che siamo donne”

A Reggio Calabria la Festa della Liberazione sarà particolarmente importante, sarà di rilievo nazionale per la prima volta. In un periodo, sempre più segnato da tanti, troppi segnali di fascismi, di razzismi e strappi alla Costituzione, persino da parte di uomini e donne delle Istituzioni, il 25 aprile sarà preparato e preceduto da numerose iniziative che si svolgeranno sia a Reggio Calabria sia sui territori delle Città Metropolitane di Reggio e Messina. Giovedì 11 aprile 2019, alla ripresa del ciclo di incontri sul tema “Dalla Resistenza alla Costituzione. Dalla dittatura alla Democrazia”, la “Sala dei Lampadari” di Palazzo San Giorgio ospiterà Giorgio Pagano, ex Sindaco di La Spezia, che presenterà il suo libro “Sebben che siamo donne”, scritto insieme a Maria Cristina Mirabello, libro che si propone di restituire alle donne il ruolo di “protagoniste” della Resistenza al fianco dei partigiani, ruolo spesso nel passato sostanzialmente ignorato. L’iniziativa, programmata dall’ANPI, dalla Città Metropolitana e dalla Città di Reggio Calabria, avrà inizio alle ore 17.00. Dopo i saluti del Sindaco, Giuseppe Falcomatà, interverranno Antonino Sergi, nipote della partigiana Giuseppina Russo, Maurizio Marzolla, autore del docufilm “La spiga di grano e il sole” , dedicato alla storia dei partigiani di Roccaforte (Marco Perpiglia e Giuseppina Russo), Giorgio Pagano, autore del libro. Parteciperà all’iniziativa la cantastorie calabrese Francesca Prestia con i suoi “canti e cunti”. La giornalista Anna Foti svolgerà il ruolo di introduzione e coordinamento del dibattito, al quale sono state invitate particolarmente le donne dei movimenti e delle Associazioni (UDI, Nonunadimeno, Jneka).

