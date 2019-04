Reggio Calabria: sabato la presentazione del libro di Francesco Bevilacqua

23 Aprile 2019 22:00

Reggio Calabria: sabato 27 aprile, presso la sede del Club Alpino Italiano, sarà presentato il libro di Francesco Bevilacqua “Le fantasticherie del camminatore errante”

Sabato 27 aprile 2019 alle ore 18:00, presso la sede del Club Alpino Italiano sezione Aspromonte in via Sbarre Superiori, 61/C Reggio Calabria, sarà presentato il libro di Francesco Bevilacqua “Le fantasticherie del camminatore errante” edito da Rubbettino. Elogio dell’erranza e dello smarrimento: è il senso di questo libro, in cui l’autore afferma che, per trovare la via, bisogna necessariamente perderla. “Le fantasticherie del camminatore errante” è un’affascinante narrazione di viaggi, che ci conduce per mano in terre favolose, ma anche nell’intimità più riposta di ciascuno di noi. Avvocato civilista ed amministrativista di professione, giornalista pubblicista, fotografo naturalista, scrittore, alpinista e camminatore per passione, Francesco Bevilacqua descrive il suo modo di viaggiare come stanzialità errante, ha percorso più di 38.000 chilometri a piedi nelle montagne calabresi, dal Pollino all’Aspromonte, individuando centinaia di inediti percorsi pedestri.

Dal 1980 è stato attivo dapprima nel volontariato sociale e poi in quello ambientalista. Con Italia Nostra ha organizzato le prime iniziative pubbliche sulle aree protette in Calabria; con il W.W.F. ha intrapreso una lunga serie di azioni di denuncia di scempi ambientali e di opposizione a progetti distruttivi per il paesaggio. È socio attivo del C.A.I. (Club Alpino Italiano) e del F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano). L’evento, dal titolo Montagne: dall’escursione al pellegrinaggio, rientra nel ciclo delle conferenze previsto dal programma sezionale 2019. Gli approfondimenti proposti, oltre ad essere occasione di aggregazione e dibattiti tra i soci, hanno l’obiettivo di promuovere e trasmettere una conoscenza che valorizzi gli aspetti culturali, storici e artistici del patrimonio montano. La sezione Aspromonte del Club Alpino Italiano, incontra l’autore ma soprattutto l’amico.

