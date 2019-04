A Reggio Calabria la presentazione del libro “Il diaconato nel pensiero di Papa Francesco-Una Chiesa povera per i poveri” di Enzo Petrolino

29 Aprile 2019 14:16

Nella sede dell’Associazione “Tre Quartieri” di Gallico alla presenza di un pubblico numeroso e particolarmente attento è stato presentato il libro “Il diaconato nel pensiero di Papa Francesco – Una Chiesa povera per i poveri” di Enzo Petrolino – Libreria Editrice Vaticana. Enzo Petrolino, diacono coniugato, della diocesi di Reggio-Bova, è autore di numerose pubblicazioni: “I Diaconi annunziatori della Parola, ministri dell’altare e della carità”; “Piccolo benedizionale: Benedizioni che possono celebrare i laici”, editi dalle Edizioni “San Paolo”; “sacosantum Concilium: testimonianze ed interviste ai protagonisti di ieri e di oggi”, edito dalle Edizioni Messaggero di Padova; “Ministero della Parola e servizi laicali” edito dal CAL; “Servizio e Missione: dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II”; “Enchiridon sul diaconato e i documenti ufficiali della Chiesa”, pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana (2009). Diaconato. Servizio e Missione del Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II , Città del Vaticano, 2006; Il Concilio Vaticano II e il Diaconato. La Chiesa mistero di comunione e di servizio. Città del Vaticano , 2015; Nuovo Enchiriduon sul diaconato. Le fonti e i documenti ufficiali della Chiesa. Città del Vaticano, 2016. Ha pubblicato articoli e studi di liturgia e di teologia sul ministero diaconale in Riviste qualificate a livello nazionale e internazionale. Ha ricevuto il Premio Solidarietà – “Nello Vincelli” – 2017; il Premio Gallico, settore Cultura – 2018. Enzo Petrolino ha i seguenti incarichi: Presidente della Commissione del Diaconato in Italia che ha sede a Roma. Responsabile Italiano presso il Centro Internazionale del Diaconato (CID) che ha sede a Rottenburg. Consigliere Nazionale del Centro di Azione Liturgica (CAL) di Roma. Direttore e docente del Master “ Il ministero diaconale : fonti, risorse e sfide”. Componente della Redazione della Rivista “ Il Diaconato in Italia” e di “Liturgia” edita dal CAL. Membro della Consulta dell’Ufficio Nazionale della CEI per l’Ecumenismo e il dialogo. Componente del Direttivo dell’Associazione dei docenti di Ecumenismo. Docente di teologia del ministero diaconale e di Ecumenismo. A porgere i saluti di benvenuto è stato Oreste Pennestrì, Presidente dell’Associazione Tre quartieri e don Filippo Cotroneo, Parroco della Parrocchia S. Biagio e S.Nicola di Gallico; subito dopo l’Autore del libro Enzo Petrolino ha risposto alle numerose domande poste dal coordinatore dell’incontro Matteo Gangemi e da: Teresa Pensabene, Paolo Parmenta, Fortunato Scopelliti, Nanà Bertè, dall’Assessore Comunale Marino. Nel corso del suo Intervento il Presidente IRTO, ha sottolineato la valenza religiosa e spirituale dei contenuti del libro mettendo in evidenza spunti interessanti per una maggiore comprensione ed un ulteriore approfondimento- anche in senso pastorale – dell’identità e del ruolo dei diaconi nel nostro tempo. L’Autore di questo volume, ha detto IRTO, per l’eccezionale lavoro svolto a favore del diaconato mondiale che come detto nella prefazione da Papa Francesco i diaconi possono essere definiti i pioneri della nuova civiltà dell’amore, come amava dire Giovanni Paolo II, merita la prestigiosa riconoscenza del premio S. Giorgino d’Oro per aver dato lustro, con la sua missione, alla città di Reggio Calabria. All’incontro è intervenuto il Sindaco Giuseppe Falcomatà il quale, dopo aver accolto la proposta dell’assegnazione dell’alta benemerenza cittadina al diacono Petrolino, ha detto che questo è un incontro del tutto speciale in quanto l’Autore mette in evidenza, attraverso il libro, l’importanza è il ruolo che deve accompagnare la missione del diacono nella Chiesa e nel mondo di oggi, amplificando gli orientamenti indicati dal Concilio allargandone il respiro e gli orizzonti d’azione. La missione del diacono nella Chiesa è anche speranza ecumenica, perché questo ministero schiude in maniera profetica una visione nuova della realtà ecclesiale concreta. Un servizio, quello del diacono, che interessa il mondo intero, desideroso di unità, pace, giustizia e salvezza. A conclusione il Sindaco Falcomatà ha comunicato che presto riprenderanno i lavori di completamento della via A. Garibaldi in quanto sono stati risolti alcuni problemi burocratici non previsti durante l’esecuzione dei lavori.

