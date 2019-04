Reggio Calabria: presentati i candidati calabresi di Forza Italia per le elezioni europee [FOTO e INTERVISTE]  

27 Aprile 2019 14:48

Reggio Calabria: presentati i candidati calabresi di Forza Italia per le elezioni europee. Cannizzaro: “sono orgoglioso e felice di far parte di un Partito che guarda con interesse ai territori”

In occasione delle imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, si è svolta stamani, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dei candidati calabresi del partito di Berlusconi. All’iniziativa hanno partecipato il coordinatore provinciale On. Francesco Cannizzaro, il Senatore Marco Siclari, l’On. Maria Tripodi ed i candidati calabresi Giuseppe Pedà, già sindaco di Gioia Tauro e attuale consigliere regionale e la già candidata al Senato, Fulvia Caligiuri.

Nette le parole di Francesco Cannizzaro: “sono orgoglioso e felice di far parte di un Partito come Forza Italia che guarda con interesse ai territori. I nostri candidati portano con sè un bagaglio di esperienza importante e sicuramente potranno dare un grande contributo al Parlamento Europeo in caso di elezione”. Inoltre il coordinatore di Forza Italia sottolinea come il partito si “candida ad essere la guida del Centro/Destra sia a Reggio che in Calabria” e si dice soddisfatto “del tesseramento che ha visto un incremento per la stagione 2019 nella città di Reggio e la sua provincia del 230%, triplicando l’obbiettivo indicato dal partito Nazionale e portando oltre 3000 nuovi iscritti”. La candidata cosentina Caligiuri si dice “orgogliosa di rappresentare la Calabria nelle liste di Forza Italia” ed invita i cittadini a “capire l’importanza del parlamento europeo dove i vari fondi che provengono da Bruxelles possono essere decisivi per la nostra Regione”. “Siamo qui per rilanciare la nostra città, la nostra provincia e la nostra Regione- sottolinea Giuseppe Pedà- ci sono tante esigenze nel nostro territorio che devono essere portate in seno al parlamento europeo. Mi sento galvanizzato dall’affetto che mi circonda: spero di rappresentare i nostri cittadini in Europa”, conclude.

