Reggio Calabria: a Marotta il premio “Oreste Granillo”

16 Aprile 2019 18:44

Reggio Calabria: andrà a Beppe Marotta, attuale amministratore dell’Inter, il premio sportivo “Oreste Granillo” 2019

Andrà a Beppe Marotta, attuale amministratore dell’Inter, il premio sportivo “Oreste Granillo” 2019, giunto alla seconda edizione. Marotta sarà l’ospite d’onore della manifestazione che si terrà a palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, il 23 aprile alle ore 18. Il premio è stato ideato dal giornalista Maurizio Insardà. “Sara’ un appuntamento di grande prestigio – ha detto Insardà – per la città di Reggio, per la Calabria e anche per la Reggina, che vive un momento di rinascita. Vista la presenza di Marotta, avremo l’occasione di parlare di cio’ che sta succedendo nel calcio. Il premio – ha spiegato – e’ dedicato a Oreste Granillo, una figura importante non solo per la storia della Reggina ma anche per la citta’, dal momento che ha ricoperto diversi ruoli”.

