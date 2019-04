Reggio Calabria: il Prefetto Michele di Bari incontra Martina Alpa di MEDU

30 Aprile 2019 17:11

Reggio Calabria: il Prefetto Michele di Bari ha incontrato oggi, nel Palazzo del Governo, la rappresentante di MEDU dr.ssa Martina Alpa

Il Prefetto Michele di Bari ha incontrato oggi, nel Palazzo del Governo, la rappresentante di MEDU dr.ssa Martina Alpa. Nell’occasione il Prefetto ha avuto modo di richiamare l’attività svolta dalla Prefettura in favore dei migranti lavoratori stagionali che dimorano presso l’area di San Ferdinando. In particolare, ha fatto riferimento agli importanti risultati raggiunti con lo sgombero della baraccopoli e dell’adiacente attendamento e la conseguente sistemazione alloggiativa dei migranti, a seconda della loro posizione giuridica, in ambito SIPROIMI o nei Cas, ovvero nella nuova tendopoli, gestita dal Comune di San Ferdinando, dove sono assicurati adeguati servizi. L’obiettivo finale del Prefetto Michele di Bari resta il superamento della nuova tendopoli e la realizzazione di forme di accoglienza diffusa dei migranti nella Piana di Gioia Tauro. A tal fine, è stato predisposto un Protocollo che prevede il coinvolgimento della Regione Calabria, degli Enti locali delle Organizzazioni sindacali e della Associazioni datoriali. Il Prefetto Michele di Bari ringrazia l’Organizzazione per l’opera svolta.

