Reggio Calabria, i repubblicani contro Falcomatà: “si occupi delle periferie”

9 Aprile 2019 14:01

Reggio Calabria, Girodano (PRI): “abbiamo più volte suggerito al Sindaco Falcomatà la necessità di una gigantesca opera di rammendo delle periferie”

“Il concetto di periferia va molto di moda in politica oggi, soprattutto perché fa comodo evocarlo. Tirarne fuori l’immagine, troppo spesso abusandone, svela come i modi con cui ci si rapporta a questo importante tema è l’opposto di ciò che dovrebbe essere. Troppo spesso vediamo che nelle periferie ci si va solo per prendere voti, o con la presunzione di portare opportunità e speranze. Prendiamo il caso di Santa Venere, simbolo per antonomasia dell’esclusione sociale voluta dalla cattiva politica. L’attuale amministrazione si è presentata alla città proprio nel borgo reggino, creando l’illusione di interessamento dopo che i residenti avevano lasciato le loro tessere elettorali in prefettura. L’unica azione intrapresa è stata la messa in sicurezza della strada Armo – Santa Venere, che collega il borgo al centro cittadino, a settembre 2018. Invito tutti gli amministratori a tornare in loco e prendere contezza di quanto insignificanti siano gli interventi in atto”. E’ quanto scrive in una nota Demetrio Giordano, Partito Repubblicano Italiano, segretario Sezione “R. Sardiello” di Reggio Calabria. “Come repubblicani -prosegue- parafrasando Renzo Piano, abbiamo più volte suggerito al Sindaco Falcomatà la necessità di una gigantesca opera di rammendo delle periferie, da inquadrare queste come “città del futuro” dove si concentra l’energia umana. Nulla è stato fatto e quelle poche oasi felici si stanno desertificando, soprattutto a causa l’emigrazione di massa. Da europeisti guardiamo positivamente le esperienze all’estero e la condivisione di valori locali in un contesto globale. Il problema è che nessuno ritorna. Il censo, la famiglia di origine, il luogo di nascita, gli studi sono tutti fattori escludenti o includenti nella società moderna. Qualcuno ha mai pensato ai ragazzi che vivono in periferia? Cosa offre la nostra città a questi ragazzi? Qualcuno si è mai chiesto che può fare un ragazzo di Santa Venere, o Diminniti, o San Salvatore, o di molti altri quartieri, durante una giornata tipo? Non esistono più campi di calcio e/o polivalenti, i centri civici sono abbandonati o addirittura mai costruiti. Il servizio di trasporto pubblico è inesistente e superficiale, con amministratori incapaci di coordinare orari adeguati e consoni alle esigenze della cittadinanza. Interi quartieri abbandonati al buio. Lasciando andare le cose inerzialmente si finisce per aumentare le disuguaglianze, che possono invece ridursi solo con azioni mirate. Se il Comune non può, o non vuole, dare uguali servizi ai cittadini della periferia e del centro, che introduca quantomeno una fiscalità progressiva ed efficace che aiuti a riportare al centro chi è periferico: solo esenzioni mirate consentiranno di includere e di dare parità di chance. E se è vero che la maggior evasione si registra in periferia, non si può che leggere questo dato come grave sintomo della malattia dell’esclusione. Solo senza picchi di evasione fiscale insopportabili si possono fare le giuste esenzioni e dare opportunità a chi le merita, dando stimoli per trasformare la rabbia in energia, evitando di generare rancore o frustrazione, cosa che accade oggi”, conclude.

