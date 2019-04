22 Aprile 2019 21:00

Reggio Calabria: Pasquetta caratterizzata dalle forti raffiche di vento. Numerosi danni a Cinquefrondi, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza uno stabile dello Stazione

E’ una Pasquetta tempestosa a Reggio Calabria e nell’Area Metropolitana con forti raffiche di vento che stanno creando enormi disagi ai cittadini. A Cinquefrondi si registrano danni causati da maltempo: i Vigili del Fuoco, infatti, sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza uno stabile della Stazione (come si evince dalle foto a corredo dell’articolo). Dopo questa fase burrascosa inizierà la prima ondata di caldo al Sud: sarà un 25 Aprile estivo con +35°C in Calabria e Sicilia.

