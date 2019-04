Reggio Calabria: a Palmi la mostra fotografica “La Piana nella Resistenza”

23 Aprile 2019 21:25

Reggio Calabria: a Palmi è stata aperta al pubblico questa mattina la mostra fotografica dal titolo “La Piana nella Resistenza”

È stata aperta ufficialmente al pubblico questa mattina la mostra fotografica dal titolo “La Piana nella Resistenza”, che raccoglie testimonianze della presenza e del sacrificio dei cittadini della Piana nella guerra di liberazione dal nazifascismo. L’esposizione è organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale, in collaborazione con L’ANPI di Reggio Calabria, il Circolo A. Armino di Palmi e l’istituto “Ugo Arcuri” di Reggio Calabria. Il materiale fotografico storico, raccolto dopo una lunga fase di ricerca, è esposto nell’aula di Palazzo San Nicola in occasione delle celebrazioni per la festa della Liberazione. Sarà possibile visitare la mostra anche nella giornata di domani, 24 Aprile. La mostra è stata introdotta da una breve conferenza stampa, la cui apertura è stata affidata al Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Celi, che ha evidenziato: “È il primo anno in cui viene realizzata questa iniziativa congiunta, che ci consente di ricordare il vero significato della liberazione dal regime dittatoriale. Il valore dell’antifascismo deve essere saldo, specie nei confronti di chi tenta oggi atti di revisionismo storico. Realizzando qui questa mostra, all’interno della sala nella quale si riunisce la più alta assise palmese, mandiamo oggi un messaggio forte, di grande importanza politica e simbolica”. “Si tratta di una riaffermazione della libertà che oggi ci consente di esprimerci – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Ranuccio – Grazie al sacrificio di questi eroi, per troppo tempo dimenticati”.

