Reggio Calabria: morto Giacomo Battaglia, il cordoglio di Oliverio

1 Aprile 2019 14:52

Reggio Calabria: il cordoglio di Oliverio per la scomparsa di Giacomo Battaglia

“Ci lascia un profondo sentimento di commozione la notizia della scomparsa di Giacomo Battaglia, attore calabrese che in questi mesi ha combattuto una dura lotta per la vita”, è quanto scrive in una nota il presidente della giunta regionale, Mario Oliverio. “Conserveremo il ricordo dei sorrisi che dai palchi più importanti d’Italia ha strappato a tutti noi, insieme al suo compagno di sempre Gigi Miseferi. I loro sketch carichi di ironia e di talento resteranno nella memoria di tutti i calabresi e non solo. In queste ore di lutto ci uniamo alla sua famiglia, all’amico e collega Miseferi”, conclude.

Valuta questo articolo