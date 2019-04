Reggio Calabria: morto Giacomo Battaglia. Il ricordo del Movimento Nazionale per la Sovranità: “ha dato lustro al nostro territorio”

2 Aprile 2019 10:25

Reggio Calabria: morto Giacomo Battaglia. Il ricordo del Movimento Nazionale per la Sovranità: “un attore eclettico, che ha dato lustro al nostro territorio non solo sul suolo italiano, ma in tutto il mondo”

“Il Movimento Nazionale per la Sovranità – scrive in una nota- si stringe attorno alla famiglia di Giacomo Battaglia, un uomo che ha fatto della sua arte e della sua passione un orgoglio tutto reggino. Un attore eclettico, che ha dato lustro al nostro territorio non solo sul suolo italiano, ma in tutto il mondo. Come dimenticare i bei tempi del Bagaglino, gli spettacoli in piazza, le esibizioni a teatro e le interpretazioni cinematografiche! Eppure Giacomo è rimasto sempre lo stesso, mai sfiorato da superbia, per sempre l’amico che chiunque avrebbe voluto al suo fianco, l’uomo buono con una buona parola per tutti. Ci stringiamo al dolore della sorella Angela, dell’amato nipotino Marco e del fratello di sempre Gigi Miseferi. Nei loro volti ritroveremo sempre la straordinaria voglia di vivere del nostro “Zorro”. Giacomo vivrà per sempre negli occhi dei suoi amici e di tutti coloro che hanno riso almeno una volta insieme a lui”, conclude la nota.

