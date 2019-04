Reggio Calabria: minaccia l’arbitro durante un incontro di basket inseguendolo fino agli spogliatoi, la Polizia al lavoro per identificare l’aggressore

5 Aprile 2019 20:30

Reggio Calabria: durante l’incontro tra Scuola basket Viola e ASD LumaKA Basket, uno spettatore in corso di identificazione ha rivolte accuse animate nei confronti del direttore di gara, reo di aver sanzionato l’allenatore della Viola Basket e la panchina della medesima squadra

Durante l’incontro tra Scuola basket Viola e ASD LumaKA Basket, disputatosi in questo centro il 27 u.s., uno spettatore in corso di identificazione ha rivolte accuse animate nei confronti del direttore di gara, reo di aver sanzionato l’allenatore della Scuola Viola Basket e la panchina della medesima squadra. L’uomo avrebbe inoltre impugnato uno sfollagente brandendolo all’indirizzo dell’arbitro senza però colpirlo ed inseguendolo fino agli spogliatoi. Le Volanti, sono intervenute presso l’impianto sportivo su richiesta del direttore di gara mentre, nel frattempo, l’aggressore si era allontanato. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad accertare l’esatta dinamica dei fatti ed identificare il responsabile dell’aggressione.

