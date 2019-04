A Reggio Calabria il Maestro Lorenzo Pusceddu ospite dell’Orchestra Giovanile dello Stretto

3 Aprile 2019 18:24

Reggio Calabria: si è conclusa brillantemente la masterclass in “Analisi della Composizione e Concertazione” tenuta dal Maestro Lorenzo Pusceddu organizzata dall’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta”

Si è conclusa brillantemente la masterclass in “Analisi della Composizione e Concertazione” tenuta dal Maestro Lorenzo Pusceddu organizzata dall’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” di Reggio Calabria. La masterclass, articolata in due giorni, ha coinvolto i giovanissimi musicisti della sezione junior dell’Orchestra Giovanile dello Stretto in un percorso di approfondimento dello studio della musica. “Il Maestro Pusceddu, compositore di fama mondiale – afferma il Presidente dell’Orchestra, Carmelo Palmisano – ha intrapreso con noi una collaborazione fruttuosa da alcuni anni, mostrando una grande generosità nel trasmettere ai nostri giovani musicisti la sua sconfinata professionalità e passione per la musica”. “L’iniziativa fa parte delle attività messe in cantiere dall’Orchestra per la stagione 2018/2019 – spiega il direttore artistico, M° Alessandro Monorchio- “ lo scopo è quello di offrire ai nostri giovani, occasioni di formazione con maestri di altissimo valore che possano educare allo studio della musica, offrendo spunti di approfondimento e punti di vista musicali differenti dal loro percorso consueto”. La masterclass si è conclusa domenica 31 marzo con una interessante lezione concerto nell’Auditorium della Casa della Madonna dei Padri Monfortani a Reggio Calabria. Un pubblico numerosissimo ed attento ha assistito all’alternarsi di momenti esplicativi sulla concertazione del M° Pusceddu con brani eseguiti dall’Orchestra Giovanile dello Stretto “V.Leotta”.

