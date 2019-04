Reggio Calabria, Nucera: “la nostra Regione è tra le più virtuose nell’utilizzo dei finanziamenti per lo sviluppo rurale”

24 Aprile 2019 14:46

Lucia Nucera: “La Calabria è tra le regioni più virtuose nell’utilizzo dei finanziamenti per lo sviluppo rurale dietro al Veneto”

“La Calabria è tra le regioni più virtuose nell’utilizzo dei finanziamenti per lo sviluppo rurale dietro al Veneto. Un dato molto positivo che attesta il forte impegno per la politica agricola nella nostra terra”. Lo afferma la candidata del PD alle politiche europee per la Calabria del prossimo 26 maggio Lucia Anita Nucera, in riferimento alla spesa dei fondi dello Sviluppo rurale per la programmazione 2014- 2020. “La Regione Calabria ha portato avanti un lavoro eccellente nel settore agroalimentare e sta raccogliendo i frutti di una programmazione attenta ed oculata. Un cambio di passo importante che allontana i soliti stereotipi che vedono il Mezzogiorno fanalino di coda nell’utilizzo dei fondi comunitari. Un dato confermato anche dalla consultazione on line che sarà attiva sino a fine mese e consentirà ai cittadini di interagire ed esprimere la loro opinione”. Questi risultati dimostrano che il trend è cambiato, i cittadini calabresi hanno maggiore fiducia. “Il presidente Oliverio – prosegue Lucia Nucera – ha portato avanti un lavoro meticoloso teso a valorizzare i fondi europei per spenderli bene. In passato, abbiamo assistito a finanziamenti a pioggia che hanno portato al nulla di fatto. Invece, grazie alla programmazione virtuosa messa in campo dalla Regione Calabria si è arrivati ad avere ricadute importanti sul territorio nel settore dell’agricoltura. I miglioramenti hanno riguardato anche la burocrazia, il lavoro svolto è stato incentrato sulla semplificazione ed il supporto da parte della Regione, per agevolare l’accesso da parte dei soggetti interessati per una politica comune agricola. Lo sviluppo del secondo pilastro della politica agricola europea sarà determinate nel superare alcune criticità del territorio”.

