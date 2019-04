Reggio Calabria: la commovente lettera del padre di Maria Antonietta Rositani alla figlia

10 Aprile 2019 12:54

Il padre di Maria Antonietta Rositani, la 42enne reggina a cui l’ex marito Ciro Russo, evaso da Ercolano dove stava scontando gli arresti domiciliari, ha dato fuoco nel giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l’udienza per l’ affidamento del figlio minorenne, ha scritto una commovente lettera alla sua “bambina” che da quel terribile momento si trova ricoverata nel Centro ustioni del Policlinico di Bari e sta lottando per ritornare ad abbracciare i propri figli. Ecco il testo integrale della lettera:

Stanotte la mia Bambina

tra le braccia del suo adorato fratellino

Rosario è riuscita tra alti e bassi a riposare

Lei è bella..Lei è dolce la mia Bambina..

Bella e dolce come tutte le figlie delle mamme e dei papà del mondo

Per noi genitori i figli non crescono mai

Son sempre dei piccoli colorati Aquiloni da tenere per le mani con cura

dentro la vita … finché il Buon Dio ci lascia accanto a loro.

Son sempre bambini non dimentichiamolo mai!

E come delle piccole bolle fragili profumate di sapone

occorre proteggerle nell’aria di Dio dalle tante violenze e cattiverie della vita..

Io purtroppo

….invece..

..sono stato un Padre…..

un po’ cieco

……per il troppo amore…..

…Non sono riuscito a capire il dolore

e la Violenza subita da mia figlia

…..in tanti anni…

da parte …

.di…..chi credevo l’amasse d’amore

Ma l’amore è altra cosa..

Qualcuno ..

…adesso che sapeva…..

mi dice ……

…..che forse non volevo vedere…

Ma è difficile capire …

…..amici miei

..Scrivo queste parole ….

….affinché altri genitori

….come me non cadono

….nel tranello dei tanti falsi baci

carezze e abbracci..

…che in realtà nascondono

tanta vigliaccheria e malvagità

da parte di colui che viene accolto in casa come il bel Principe Azzurro della figlia… e trattato anche forse anche più di un figlio..

Per questo

…chiedo perdono a mia figlia..

….e mi inginocchiò davanti a lei

…..e ai suoi figli per non essere stato un buon padre ed un attento nonno

Io ho vissuto in una famiglia

dove l’amore

era rose di maggio

e l’odore buono

del profumo dolce

dei fiori di Pesco

aleggiava da gennaio a dicembre a casa….nostra..

E mio Padre e mia Madre

ci parlavano…

sempre delle cose belle della vita

Su i loro volti il sorriso

e le carezze ..

…erano cibo di giorno e di notte

per tutti noi abitava Dio e l’Amore..

Le stesse cose ho cercato con umiltà

di insegnare ai miei figli…

ricordando loro di non dimenticarsi mai degli ultimi

come ci ricordava sempre

fino alla fine

dei suoi giorni

mio Padre a noi figli.

“Aiuta sempre

chi nella vita è meno fortunato di te”

Ricordate l’odio e la guerra sono delle brutte “Bestie”

Ecco perché forse io non riuscivo a vedere

il male in quella coppia

che tra alti e bassi

credevo fosse una coppia felice…almeno nei primi dieci anni di matrimonio

Perché quel dolore di male che abitava casa loro io non lo vedevo non lo conoscevo..e non credevo nemmeno che potesse esistere

in una coppia ..

Adesso scopro…

….che forse anche allora…

tra di loro ..la felicità era sola ..

una ” Maschera “di falsità..

che sorridente si mostrava di giorno

davanti a tutti noi….e nella notte invece calpestava con dolore il bel volto di mia figlia..

Oggi ho imparato a conoscere il “Male” la cattiveria……e fino a che punto un uomo

un “Figlio”..possa arrivare ..a fare del male alla propria donna che dice d’amare….

È prego il Buon Dio che mai più un genitore possa piangere dolore davanti una figlia in fin di vita

” Bruciata Viva ” devastata e offesa prima come Donna e poi come Madre su un triste letto

d’ Ospedale..

da un Uomo che senza scrupoli voleva uccidere la Madre dei suoi figli..e la donna che aveva portato …predicando eterno amore quel giorno a Dio All’Altare…

Chiedo perdono a mia figlia per non aver saputo proteggerla dal “Male “

….E tra questo mare infinito di preghiere vi chiedo a tutti di aiutarmi a fare emergere

i tanti errori giudiziari affinché chi ha sbagliato possa dal suo autorevole Palcoscenico chiedere umilmente scusa a mia figlia..e altre donne non debbano più patire lo stesso dolore della mia Bambina..

Non chiedo altro che giustizia… per evitare

che altre povere donne possano in questa vita passare lo stesso Calvario di mia figlia.

Con infinita gratitudine..

Un inchino e un Bacio mano a tutte le Donne…

del Mondo..e vi invito tutti a partecipare alla Fiaccolata Organizzata dalla Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria e con l’occasione ringrazio anche la sua gentile Presidente Laura Bertullo che dal primo giorno è vicina al dolore di mia figlia..

Manifestazione che si apre all’insegna dell’Amore e della Pace che si terra giorno 12 Aprile ad un mese esatto del vile e barbaro attentato di.mia figlia…

Solo Amore

per Amore

sulla vita

terrena di Dio.

Grazie Amici

Grazie Italia

Vi vogliamo bene

Papà