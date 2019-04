Reggio Calabria: a Lazzaro la presentazione del libro dal titolo “Leucopetra un paese al quale la storia ha cambiato il nome”

28 Aprile 2019 23:00

Reggio Calabria: venerdì 3 maggio si terrà presso il Centro Turistico d’Accoglienza – Porta d’Accesso dell’Area Grecanica, a Lazzaro di Motta San Giovanni, l’importante manifestazione culturale organizzata dall’Azienda Agricola AgriRiggio

Venerdì 03 maggio 2019 alle ore 9.00 si terrà presso il Centro Turistico d’Accoglienza – Porta d’Accesso dell’Area Grecanica, a Lazzaro di Motta San Giovanni (RC), l’importante manifestazione culturale organizzata dall’Azienda Agricola AgriRiggio con il patrocinio della città di Motta San Giovanni, Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni, Coldiretti e Circolo Culturale Apodiafazzi. In tale occasione sarà presentato il libro di Annunziato Riggio dal titolo “leucopetra un paese al quale la storia ha cambiato il nome”, pubblicato postumo dai figli e la moglie, che oggi portano avanti un percorso culturale, turistico ed archeogastronomico nell’Area Grecanica, avviato dallo stesso per riscoprire antiche radici. Annunziato Riggio è stato un cultore e ricercatore appassionato della storia e delle tradizioni di Leucopetra, l’odierna Lazzaro nel territorio comunale di Motta San Giovanni in Area Grecanica, provincia di Reggio Calabria, nonché la sa terra natia. A seguire si svolgerà la premiazione della 10° edizione del concorso per le famiglie e le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado pubbliche e private della Regione Calabria dal titolo “il linguaggio del cibo: Per non dimenticare… Archeogastronomo per un giorno”. Attraverso questo concorso le scuole sono state chiamate a partecipare sviluppando un lavoro laborioso di studio e ricerca con la realizzazione di prodotti finali per far imprimere nei giovani studenti la riscoperta di antiche radici e il legame che esiste tra la storia, l’archeologia, la gastronomia e la cucina tipica della tradizione che dall’antichità è arrivata fino ai nostri giorni grazie alla cultura agro-pastorale grecofona. Per la manifestazione e la premiazione saranno presenti autorità istituzionali, importanti esponenti e personaggi del panorama culturale, scientifico e gastronomico.

