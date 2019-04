Reggio Calabria, Latella: “Reggina e Viola specchio di una Città che vuole vincere”

29 Aprile 2019 17:56

Reggio Calabria, il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella: “Reggina e Viola specchio di una Città che vuole vincere! Riempiamo il Granillo e il Palacalafiore”

“Un enorme grazie a questi ragazzi che con il loro impegno, con il sudore e la passione, hanno deciso di regalarci un sogno. I play off di Reggina e Viola sono un orgoglio per la città: l’esempio, per citare uno dei cori più emblematici della nostra curva, di una Reggio Calabria che vuole vincere!“. Commenta cosi il Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella i recenti successi sul campo delle maggiori compagini sportive della Città di Reggio Calabria. “La stagione sportiva che sta per completarsi – ha aggiunto Latella – rappresenta in qualche modo lo specchio della complessa fase storica che Reggio sta attraversando negli ultimi anni: da una parte le tante difficoltà, dovute principalmente ad una pesante eredità, soprattutto finanziaria, ed un duro lavoro da portare avanti, ma dall’altra la straordinaria passione di una Reggio Calabria che vuole conquistare palcoscenici importanti, la capacità di programmare, con pazienza e abnegazione, costruendo le basi per un futuro prossimo all’interno dei circuiti importanti che merita la Reggio sportiva”. “Ecco la bella favola della Reggina e della Viola, che qualche mese fa sembravano sull’orlo del fallimento, giunte entrambe ai playoff dei rispettivi campionati, rappresenta una metafora del grande cuore della Reggio sportiva. A tutti i giocatori, agli staff tecnici, ai rappresentanti delle due società, che hanno investito in maniera determinante sul nostro territorio, va un enorme ringraziamento da parte della Città. Non è un caso ad esempio che il Presidente Gallo, per citare il caso più emblematico, abbia sposato in maniera cosi convinta la causa dello sport cittadino”. “L’invito che rivolgo a tutti i reggini adesso – ha concluso Latella – è quello di continuare a sostenere le nostre squadre nelle ultime e più difficili competizioni. Riempiamo il Granillo e il Palacalafiore per sostenere i nostri colori. Sarà questa la vittoria più bella: a prescindere dai risultati sportivi, la nostra città ha già vinto”.

