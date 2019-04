27 Aprile 2019 22:15

Reggio Calabria: ignoti hanno dato vita ad un lancio di pietre contro il treno regionale 3671 partito da Catanzaro Lido e diretto nella città dello Stretto

Paura sul treno regionale 3671 partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria: ignoti hanno dato vita ad un lancio di pietre mandando in frantumi un finestrino. L’episodio è accaduto tra le stazioni di Bovalino e Bianco. Per fortuna nessun feritio tra gli 11 passeggeri che si trovavano a bordo del treno. Il convoglio, a causa dell’episodio, ha subito una sosta forzata di circa un quarto d’ora per consentire di mettere in sicurezza il finestrino danneggiato.

Valuta questo articolo