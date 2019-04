Reggio Calabria: sabato 6 aprile iniziativa dell’Udc con Lorenzo Cesa

4 Aprile 2019 16:03

Fedele: “l’iniziativa dell’Udc di sabato 6 aprile con il Segretario nazionale e parlamentare europeo Lorenzo Cesa, sarà l’occasione di un confronto per individuare un percorso efficace e rapido per riportare funzionalità nella sanità calabrese”.

“L’iniziativa dell’Udc di sabato 6 aprile con il Segretario nazionale e parlamentare europeo Lorenzo Cesa, sarà l’occasione di un confronto per individuare un percorso efficace e rapido per riportare funzionalità nella sanità calabrese”. Lo afferma in una dichiarazione il Vicesegretario regionale del partito, l’ex presidente del Consiglio regionale Luigi Fedele, che coordinerà l’incontro all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria. “Abbiamo voluto affidare – prosegue Fedele – le relazioni di base a medici impegnati nelle aziende ospedaliere e nelle strutture territoriali affinché la loro esperienza quotidiana possa costituire una buona base di discussione e per indurre quella scossa necessaria a contribuire a risollevare un comparto come quello della tutela della salute, le cui condizioni richiedono interventi coraggiosi e, soprattutto, appropriati ai fini del consolidamento dei livelli essenziali di assistenza. Qui non si tratta – dice Luigi Fedele – di andare a misurare con il bilancino le quantità di responsabilità della politica calabrese negli ultimi venti anni, impresa peraltro improba, tenuto conto del lunghissimo commissariamento voluto dai governi nazionali, quanto piuttosto, tracciare il solco entro cui far scorrere le novità per ricondizionare le strutture ospedaliere di tutta la regione e costruire una rete efficace tra territorio e le stesse aziende ospedaliere, con il concorso delle strutture private, per riportare ordine ed efficienza in un settore che, per l’entità delle somme investite e per il volume del debito, inficia pericolosamente la stessa tenuta del bilancio della Regione di cui impegna ormai oltre il 40% della spesa ordinaria, un vincolo ineludibile per chiunque, che richiama responsabilità e fermezza di soluzioni”.

