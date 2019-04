Reggio Calabria: all’Istituto Righi l’iniziativa “Il mio compagno di banco si chiama legalità”

3 Aprile 2019 21:15

Reggio Calabria, “Il mio compagno di banco si chiama legalità”: il 4 e 5 aprile iniziativa all’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi”

“Il mio compagno di banco si chiama legalità”, questo il titolo dato dalla Dirigente dell’Istituto “A. Righi” Maria Daniela Musarella, alle due intense giornate di studio che vedranno protagonisti gli studenti delle diverse classi. Ospiti d’onore saranno i rappresentanti delle istituzioni che, come affermato dalla Musarella, vanno intesi quali soggetti che vigilano perché la nostra libertà ed i nostri diritti siano pieni e tutelati. L’immagine di chi reprime deve essere ridipinta in modo intelligente da chi, come gli studenti, futuro del domani, riescono attraverso un lavoro di riflessione a comprendere come il rispetto delle regole rappresenti il punto di partenza della propria libertà e di quella altrui.

Per l’occasione giorno 4 saranno presenti Rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria al fine di concretizzare un progetto già portato avanti dal prof. Stefano Costantino mentre giorno 5 il Maggiore dei Carabinieri Mariano Giordano e il Maresciallo Francesco Pati parleranno ai ragazzi delle conseguenze penali per i reati in materia di abuso di sostanze alcooliche ed uso di quelle stupefacenti. Tematica questa che il prof. Santo Crucitti ha portato aventi all’interno della Commissione “Legalità” dell’Istituto. Due appuntamenti da non perdere ma soprattutto da presentare agli altri considerato che il nuovo “compagno di banco” che si chiama “legalità”.

