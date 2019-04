Reggio Calabria: martedì incontro sul tema degli investimenti al porto di Gioia Tauro

12 Aprile 2019 14:19

A Reggio Calabria l’incontro di approfondimento con gli esperti di ICE Invitalia, sul tema degli investimenti esteri nel territorio reggino con particolare attenzione al porto e all’area industriale di Gioia Tauro

E’ in programma il prossimo martedì 16 aprile alle ore 9,30 nella sede di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione 96, secondo piano), l’incontro di approfondimento con gli esperti di ICE Invitalia, sul tema degli investimenti esteri nel territorio reggino con particolare attenzione al porto e all’area industriale di Gioia Tauro. Questo incontro segue quello già effettuato lo scorso 20 marzo, presso l’ICE, con Stefano Nigro, direttore ufficio coordinamento Attrazione Investimenti Esteri e il direttore generale di ICE, Roberto Luongo, nell’ambito di un percorso che Confindustria Reggio Calabria, insieme a Confindustria nazionale, ha avviato per promuovere il proprio territorio con tutte le agevolazioni che lo stesso offre. A tal fine, l’idea comune che animerà questo primo incontro, è quella di conoscere, attraverso una mappatura delle aree disponibili, le effettive possibilità da promuovere. Interverranno il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, per ICE-Invitalia Antonio Demetrio Sgro, Sabrina Mainolfi e Antonella Keller e per il CORAP Aldo Fuduli e Filippo Valona. Aderisce all’iniziativa anche Ance Reggio Calabria. Coordinerà i lavori Mariella Costantino, referente Sportello Internazionalizzazione Confindustria Reggio Calabria.

