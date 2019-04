24 Aprile 2019 18:30

A Reggio Calabria incontro-dibattito con il Diacono Enzo Petrolino, autore del libro Il Diaconato nel pensiero di Papa Francesco

L’associazione Culturale “Tre Quartieri”, organizza per giorno 26 Aprile alle ore 17,00, presso i locali della sede sita in Via A. Garibaldi Traversa Esposito in Gallico Superiore, un incontro dibattito con il Diacono Enzo Petrolino, autore del libro Il Diaconato nel pensiero di Papa Francesco. Parteciperanno all’incontro autorità Religiose e Politiche.

