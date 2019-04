Reggio Calabria, grave atto intimidatorio all’Uil: solidarietà a Nuccio Azzarà

29 Aprile 2019 18:17

Reggio Calabria, vile atto intimidatorio subito presso la segreteria della Uil reggina

“Solidarietà e vicinanza a Nuccio Azzarà per il vile atto intimidatorio subito presso la segreteria della Uil reggina. E’ evidente, anche per le modalità con quali i soliti ignoti hanno agito e per il luogo dove è stato lasciato il messaggio intimidatorio, che proprio l’attività sindacale di Azzarà si voglia colpire”. Lo afferma in una nota Giovanni Puccio Coordinatore Federazione Metropolitana Reggio Calabria.

“Sono certo che il suo impegno sociale nel segnalare sia le piccole che le grandi illegalità non sarà ridimensionato a seguito delle minacce anonime ricevute e non sarà intaccato minimamente lo spirito di difesa della legalità che da sempre anima l’esponente sindacale della Uil”.

