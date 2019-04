Reggio Calabria: il cordoglio del sindaco Falcomatà per la scomparsa del magistrato Giuseppe Tuccio

7 Aprile 2019 12:53

Il cordoglio del sindaco di Reggio Calabria per la scomparsa del magistrato Giuseppe Tuccio: “Uomo di grande saggezza e figura di riferimento in materia di giustizia e legalità”

“La comunità cittadina si stringe attorno al lutto della famiglia Tuccio per la scomparsa dell’alto magistrato Giuseppe, uomo di grande saggezza e figura di riferimento per il contributo straordinario offerto in ambito professionale in materia di giustizia e legalità“. È quanto scrive in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la scomparsa di Giuseppe Tuccio, morto ieri all’età di 85 anni.

“Tuccio ha servito per lunghi anni le istituzioni dello Stato ricoprendo ruoli di grande prestigio prima nell’aeronautica, in seguito nella polizia di stato ed infine nella magistratura dove ha completato una luminosa carriera assumendo la presidenza di sezione penale presso la Cassazione. Da professionista attento e partecipe alla vita sociale cittadina, aveva le sue idee e non esitava ad esprimerle ogni qualvolta se ne presentasse l’occasione, interpretando il pensiero di Voltaire che sosteneva che il sentimento di giustizia è così saldamente connaturato nell’umanità da risultare indipendente da ogni legge, partito o religione. Grande era anche la sua attenzione verso le dinamiche istituzionali, tanto che negli ultimi anni era diventato uno dei principali interpreti del concetto di Città Metropolitana e delle norme che la regolano“.

“Alla moglie Franca Arena – ha concluso il sindaco – ed al figlio Luigi già consigliere comunale ed assessore della nostra città, e all’intera famiglia, giungano le sentite condoglianze mie personali e delle amministrazioni comunale e metropolitana”.

