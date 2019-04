11 Aprile 2019 22:02

A Reggio Calabria la Giornata mondiale della libertà di stampa, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale dell’Onu, su raccomandazione della Conferenza Generale dell’Unesco, e promossa, in Italia, dalla Federazione nazionale della Stampa italiana

Si terrà ancora a Reggio Calabria la Giornata mondiale della libertà di stampa, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale dell’Onu, su raccomandazione della Conferenza Generale dell’Unesco, e promossa, in Italia, dalla Federazione nazionale della Stampa italiana. “Libertà’, lavoro, dignità: le parole chiave del giornalismo 4.0”, il titolo della giornata che, organizzata dal Sindacato Giornalisti della Calabria e dalla FNSI con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti, dell’Inpgi e del quotidiano Giornalistitalia.it, si svolgerà venerdì 3 maggio, dalle ore 9.30, nell’Auditorium Nicola Calipari a Palazzo Campanella. “La liberta’ di stampa merita una giornata mondiale – sottolineano Raffaele Lorusso e Carlo Parisi, segretario generale e segretario generale aggiunto della FNSI – e merita lo sforzo dell’intera categoria dei giornalisti, ma non solo: è fondamentale che al nostro fianco ci siano le istituzioni, le forze dell’ordine, il governo a cui spetta il compito di tutelare un bene imprescindibile, quale e’ l’informazione, con leggi adeguate e poste a tutela, non a sfregio”.

