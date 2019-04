Reggio Calabria: Giornata Mondiale sull’Autismo, illuminata di blu la facciata del castello di manovra del distaccamento di Melito Porto Salvo

2 Aprile 2019 13:59

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato il loro contributo nella giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo del 2 aprile illuminando di blu la facciata del castello di manovra del distaccamento di Melito Porto Salvo

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato il loro contributo nella giornata Mondiale della Consapevolezza dell’autismo del 2 aprile illuminando di blu (il colore che rappresenta l’autismo) la facciata del castello di manovra del distaccamento di Melito Porto Salvo. Il Corpo Nazionale è da tempo impegnato in prima linea sui temi della sicurezza delle persone disabili anche con l’obiettivo di contribuire a far crescere la consapevolezza nelle persone su questi temi, in linea con le direttive impartite dalle Nazioni Unite con la convezione sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro paese con legge n. 18 del 3 marzo 2009. Per affrontare con sempre maggiore efficacia e attenzione questi temi nel 2015 è stato istituito nell’ambito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un “Osservatorio nazionale sui temi della sicurezza e del soccorso alle persone con esigenze speciali”, al quale prendono parte anche rappresentanti delle associazioni ed esperti sull’argomento, recentemente rinnovato con decreto del Capo del Corpo n. 294 del 12 dicembre 2018. Nell’ambito dell’osservatorio è stata realizzata l’App “HelpForAll” che ha l’obiettivo di condividere e diffondere le esperienze sulle modalità di soccorso alle persone con disabilità. Nell’App, scaricabile gratuitamente, sono considerate le disabilità motorie, sensoriali (sordità e cecità), cognitive (autismo e sindrome di down). Le indicazioni operative sono integrate con filmati e immagini che illustrano le specifiche tecniche operative.

Valuta questo articolo