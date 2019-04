Reggio Calabria: un mese fa moriva Giacomo Battaglia, giovedì 2 Maggio sarà celebrata una messa in suffragio

30 Aprile 2019 23:00

Reggio Calabria, un mese fa moriva Giacomo Battaglia: l’artista orgoglio della città era in coma da 8 mesi dopo un terribile ictus. Giovedì 2 maggio sarà celebrata una messa in suffragio presso la Chiesa degli artisti di San Giorgio al Corso

Un mese fa la triste notizia della morte dell’indimenticabile Giacomo Battaglia: il noto artista reggino è deceduto dopo 8 mesi di coma. Il 54enne, infatti, era stato male nel giugno scorso colpito da un terribile ictus: trasportato agli Ospedali Riuniti dopo un lungo intervento chirurgico non si era più svegliato. In quei tristi giorni Reggio Calabria si è stretta alla famiglia e all’amico di sempre Luigi Miseferi. Tantissimi cittadini hanno reso omaggio all’attore sia alla camera ardente, allestita al Teatro Cilea, che al corteo funebre del 2 aprile scorso. Per ricordare Giacomo Battaglia, giovedì 2 maggio sarà celebrata una messa in suffragio presso la Chiesa degli artisti di San Giorgio al Corso.

