Reggio Calabria: spettacolare “geyser” nella zona collinare della città

30 Aprile 2019 12:43

Reggio Calabria, il geyser si trova a San Sperato in una zona dove da oltre un anno non c’è illuminazione pubblica

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una foto, che pubblichiamo a corredo dell’articolo, che evidenzia la presenza di un vero e proprio geyser in via San Sperato all’altezza del numero civico 80 a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma che “il geyser è “scoppiato” in una zona dove da oltre un anno i lampioni dell’illuminazione pubblica hanno smesso di funzionare, dove una piccola piazzetta è ricoperta da erbacce e stamattina è arrivata anche una copiosa perdita di acqua che presto contribuirà all’apertura di qualche voragine. Un quartiere abbandonato!”.

