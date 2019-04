12 Aprile 2019 22:20

Reggio Calabria: perdita d’acqua in via Sbarre Centrali. Il disservizio era stato riparato circa 20 giorni fa, questa sera una nuova rottura

Un nuovo geyser si è aperto in via Sbarre Centrali a Reggio Calabria a circa tre settimane dalla riparazione del disservizio. Il presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio, sul proprio profilo facebook riguardo la perdita d’acqua, scrive: “avevano cercato di togliercela ma non ci sono riusciti. Dopo nemmeno 20 giorni è ritornata più bella e più zampillante di prima”.

