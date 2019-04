Reggio Calabria, 8 genitori denunciati e altri 46 ammoniti: non mandano regolarmente i figli alla scuola elementare [DETTAGLI]

12 Aprile 2019 14:43

Taurianova: denunciati all’Autorità Giudiziaria 8 genitori del posto per il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori

Nella giornata di mercoledì, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, al termine di specifichi accertamenti finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno della dispersione scolastica, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria 8 genitori del posto per il reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Taurianova e Polistena, in sinergia con i locali istituti scolastici e i servizi sociali, hanno verificato la regolarità della frequenza alle lezioni scolastiche di numerosi bambini delle scuole elementari accertando che alcuni di loro, benché formalmente iscritti, si erano assentati per gran parte dell’anno senza giustificato motivo. I genitori degli alunni assenti sono ritenuti penalmente responsabili per non aver adottato alcun provvedimento nei confronti dei figli minorenni al fine di impartire l’istruzione elementare obbligatoria, nonostante fossero a conoscenza delle numerose assenze accumulate durante l’anno scolastico.

In tale contesto, inoltre, i Carabinieri hanno formalmente ammonito ulteriori 46 genitori, affinché facciano frequentare le lezioni presso le scuole medie e superiori di Polistena ai rispettivi figli, assenti per lunghi periodi senza giustificato motivo.

Le verifiche svolte dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno lo scopo di arginare il grave fenomeno della dispersione scolastica, soprattutto in riferimento all’istruzione elementare, e segnalare ai servizi sociali ogni situazione familiare anomala e meritevole di approfondimento

Valuta questo articolo