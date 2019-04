Reggio Calabria, il nuovo gelato di Cesare “Sole dello StrettoWeb” è già sold out! Boom di iscrizioni [FOTO, INFO e DETTAGLI]

28 Aprile 2019 12:18

Reggio Calabria, il nuovo gelato di Cesare “Sole dello StrettoWeb” raccoglie un successo straordinario

Gusto fresco e leggero, particolare e innovativo, legato al territorio dello Stretto: il nuovo gusto gelato lanciato ieri da Cesare, “Sole dello StrettoWeb”, è già sold out e ha riscosso un successo straordinario, oltre ogni più rosea aspettativa. Il gusto gelato è composto da 7 ingredienti speciali: tutti coloro che assaggeranno il gelato, potranno partecipare al contest “Indovina e Vinci”. Nel primo giorno c’è stato un boom di iscrizioni: oltre 100! E la promozione continua!

Tra tutti gli utenti che avranno indovinato il maggior numero di ingredienti, verranno estratti in diretta su facebook i nomi di due vincitori che riceveranno in omaggio la card nominale “Cesare per tutta la Vita” che gli permetterà di avere uno sconto per tutta la vità su tutti i prodotti di Cesare. I vincitori verranno premiati da Cesare dalla redazione di StrettoWeb, che li omaggerà anche di un gadget speciale.

Indovina i 7 ingredienti del nuovo gusto Limited Edition “Sole dello StrettoWeb”, la cultura del cibo di qualità che unisce lo Stretto: https://gelatocesare.it/sole-dello-stretto-web/

Valuta questo articolo