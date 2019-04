21 Aprile 2019 10:16

Reggio Calabria: furto da 50 mila euro in Contrada Gagliardi

Nella notte di Pasqua un furto in abitazione è avvenuto in Contrada Gagliardi a Reggio Calabria, dove è stata sottratta refurtiva per circa 50.000 euro in denaro e gioielli. La Squadra Mobile, con la collaborazione dell’ufficio Volanti della Polizia, ha avviato le indagini e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Valuta questo articolo