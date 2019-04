Reggio Calabria: domani evento dell’associazione nazionale infermieri sulla gestione del paziente colpito da stroke

5 Aprile 2019 18:45

Reggio Calabria: domani evento promosso dall’Associazione nazionale infermieri neuroscienze in collaborazione con l’Opi, al centro la gestione del paziente colpito da stroke

Alle 9,20 di sabato 6 aprile si terrà nell’aula “Spinelli” del Gom (Grande ospedale metropolitano) di Reggio Calabria un evento promosso dall’Anin (Associazione nazionale infermieri Neuroscienze) in collaborazione con l’Ordine delle professioni infermieristiche di Reggio Calabria per approfondire il tema Le competenze dell’infermiere di neuroscienze: aspetti assistenziali, organizzativi,legali. Di particolare rilievo e significatività gli interventi previsti sul tema della gestione del paziente con stroke emorragico o ischemico, nel percorso dal territorio fino all’ospedale così come quanto ai profili di specifica attenzione nel contesto della sala operatoria, anche con riferimento alla responsabilità professionale dell’infermiere. I lavori si chiuderanno alla fine della mattinata con una tavola rotonda sul tema Gestione della complessità assistenziale nei pazienti colpiti da stroke ischemico/emorragico: una patologia tempodipendente.

