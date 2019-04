Reggio Calabria: due studentesse del “Vinci” vincitrici del Premio Asimov 2019

6 Aprile 2019 20:14

Reggio Calabria: Giulia Russo e Samantha Neri saranno premiate sabato 13 aprile al Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria per aver realizzato le migliori recensioni di due dei testi scientifici proposti per il concorso

Nuovo riconoscimento per i liceali del “Leonardo da Vinci”, questa volta interamente al femminile, nell’ambito del Premio Asimov 2019, istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell’Aquila, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alla scienza, attraverso la lettura critica di opere di divulgazione scientifica. Giulia Russo di 3ªF e Samantha Neri di 3ªS saranno premiate sabato 13 aprile al Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria per aver realizzato le migliori recensioni in Calabria di due dei testi scientifici proposti per il concorso. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Princi si complimenta con le studentesse e con i docenti che le hanno accompagnate nel percorso: prof.ssa Daniela Familiari, referente del progetto, prof.ssa Mariangela Labate, prof. Bruno Pansera, prof. Maurizio Rullo.

