3 Aprile 2019 15:51

Reggio Calabria, Don Zampaglione: “razzismo nel calcio? Bisogna passare dalle parole ai fatti, magari anche sospendendo qualche partita: questo sarebbe già un segnale forte e diretto”

“I have a dream. Io ho davanti a me un sogno, oggi. Un sogno che può diventare realtà se tutti i tifosi di ogni squadra si schiereranno compatti contro uno dei “mali” che ha come bersaglio il colore della pelle: razzismo. E’ una piaga antica ma sempre presente in tanti stadi che puo’ ( deve essere) debellata se ognuno fa la sua parte. In passato ci sono state campagne ‘Buu’ contro il razzismo, tante società sono state in prima linea per invitare tutti ad essere uniti e a combattere il razzismo”, è quanto scrive in una nota Don Zampaglione. “Gli slogan – prosegue– oggi non bastano più bisogna passare dalle parole ai fatti (magari anche sospendendo qualche partita: questo sarebbe già un segnale forte e diretto). A mio avviso si può fare di più: tocca ad ogni tifoso ( se si ha una buona coscienza) comprendere che tutti gli uomini e quindi tutti i calciatori (bianchi e neri) sono uguali e solo quando si capira’ questo finiranno i buu razzisti e ogni forma di razzismo e ogni giocatore potra’ esultare in qualsiasi modo e farsi applaudire a prescindere dal colore della pelle. Questa dunque la speranza e mi auguro che sia “sposata” da tutti i tifosi che vanno allo stadio: si alla fratellanza, no ai buu razzisti. Io sto con Kean, Matuidi e con chiunque vuole dire basta ad ogni forma di razzismo”, conclude.

