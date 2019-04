Reggio Calabria: domani la presentazione dei candidati calabresi di Forza Italia per le elezioni europee

26 Aprile 2019 12:24

Elezioni europee: domani saranno presentati i candidati calabresi di Forza Italia a Reggio Calabria

In occasione delle imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, è convocata una conferenza stampa per la giornata di sabato 27 aprile p.v. alle ore 11:00 presso sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia, sita in via Quartiere Militare. Nel corso della quale saranno presentati i candidati calabresi di Forza Italia, il Consigliere Regionale Dott. Giuseppe Pedà e la già candidata al Senato della Repubblica Dott.ssa Fulvia Caligiuri. Intereverranno il Sen. Marco Siclari, l’On. Maria Tripodi e l’On. Francesco Cannizzaro Coordinatore Provinciale di Forza Italia.

