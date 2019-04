Reggio Calabria: domani la “Giornata degli artisti Palmesi”

29 Aprile 2019 16:16

Reggio Calabria: domani, Martedì 30 aprile, a partire dalle ore 9:00 avrà luogo la “Giornata degli artisti Palmesi”

Domani, Martedì 30 aprile, a partire dalle ore 9:00 avrà luogo la “Giornata degli artisti Palmesi”. La manifestazione, ideata dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Palmi insieme alla Presidenza del Consiglio Comunale, e realizzata grazie alla straordinaria sinergia con le Dirigenze ed il corpo docenti delle scuole secondarie di primo grado, coinvolgerà gli alunni delle scuole in numerose attività. Il 30 marzo 2003, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, concesse al Comune di Palmi il titolo di Città. Per ricordare questa data, il nostro Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, ritenendo che Palmi debba la sua notorietà, tra le altre cose, all’aver dato i natali a grandi ingegni in diversi settori, dall’arte alla musica, dalla poesia alla letteratura, ha ideato la “Giornata dell’artista palmese”, con l’intento di ricordare i nostri illustri concittadini con rappresentazioni, canti e balli, oltre che attraverso la lettura delle loro biografie e delle loro opere. Gli studenti si esibiranno lungo tutto il corso Garibaldi. La manifestazione inizierà presso Belvedere Suriano dove, dopo i Saluti del Sindaco della Città di Palmi Giuseppe Ranuccio, del Sindaco del Coniglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Carlotta Infusino e del Presidente, Pasquale Carella, vi sarà una lettura dei brani di Luigi Lacquaniti. In seguito, in Piazza Cavour verrà eseguito il brano “Povero Cor” di Nicola Manfroce. In Piazza I maggio, verranno celebrati con letture e canti Leonida Repaci, Maria De Maria, Ermelinda Oliva, Caterina Paladino Minasi e Domenico Antonio Cardone. La manifestazione proseguirà con la sosta a Piazza Libertà, dove si leggeranno brani tratti dalle opere di Felice Battaglia. La giornata degli artisti palmese si concluderà si concluderà presso il Monumento a Cilea, dove verrà ricordato il compositore palmese con un’esibizione di danza e canora sulle note di “Serenata”.

Valuta questo articolo