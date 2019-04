Reggio Calabria: presentazione di un documento programmatico per favorire la formazione dell’Area Integrata dello Stretto

6 Aprile 2019 15:45

A Reggio Calabria la presentazione di un documento programmatico contenente proposte operative per favorire la formazione dell’Area Integrata dello Stretto

La sala conferenze di Palazzo Alvaro ha ospitato ieri il convegno organizzato da rotariani di Reggio e Messina in occasione della presentazione di un documento programmatico contenente proposte operative per favorire la formazione dell’Area Integrata dello Stretto elaborato da una apposita commissione interclub. Sulle relazioni del prof. Enzo Pizzonia, dell’ammiraglio Carmelo Maccarrone, dell’ing. Giovanni Mollica e dell’ing. Francesco Costantino si è sviluppato un interessante ed apprezzato dibattito, coordinato dal dott. Alberto Porcelli, che ha registrato gli interventi del Sindaco di Villa San Giovanni, dott. Giovanni Siclari, del Sen. Marco Siclari, del presidente della Conferenza Interregionale Permanente “Area dello Stretto” avv. Minmo Battaglia, del presidente di Confindustria dott. Giuseppe Nucera e, in conclusione, del sindaco metropolitano avv. Giuseppe Falcomatà. E’ emersa la convinzione che il processo di formazione dell’Area Integrata dello Stretto, già avviato con la recente sottoscrizione di un importantissimo accordo per l’istituzione dell’Area Integrata dello Stretto siglato dai rappresentanti delle 2 Regioni e delle 2 Città Metropolitane coinvolte, oltreché dal presidente della Conferenza interregionale permanente, non possa prescindere dalla definizione di documenti di programmazione strategica delle 2 Città Metropolitane dirimpettaie organizzati in modo da sostenere l’integrazione territoriale. Soprattutto non possa prescindere dal coinvolgimento convinto e consapevole dei cittadini i quali dovranno essere messi in condizione di percepire i vantaggi dell’integrazione in termini di economia, mobilità, dei servizi sociali e culturali, ampliamento dell’offerta turistica e quanto altro possa favorire lo sviluppo e migliorare le condizioni di vita nel territorio. Il tutto, in un momento storico in cui si registra la crisi delle città particolarmente evidente nel meridione d’Italia, dove il degrado economico e civile ne ingigantisce gli effetti e richiede forme partecipate di gestione delle problematiche emergenti in tutti i settori per poter competere in contesti sempre più tendenti verso il globale. I Rotariani dell’Area dello Stretto, ha concluso il dott. Porcelli, non intendono ignorare i problemi e si rendono disponibili, anche in modo strutturato, con la competenza delle migliori risorse umane e culturali di cui dispongono per azioni di interesse pubblico volte a favorire lo sviluppo dei territori. Il documento programmatico oggi presentato ne è testimonianza ed è mirato a far compiere un salto di qualità alle relazioni con le Autorità ed Istituzioni a cui rivolgono un ringraziamento per l’attenzione che in questa occasione hanno dimostrato accogliendo l’invito a partecipare al convegno.

