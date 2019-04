19 Aprile 2019 22:12

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato il divieto di dimora a Riace per il sindaco sospeso Mimmo Lucano

Mimmo Lucano non potrà tornare a Riace. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha confermato il divieto di dimora per il sindaco sospeso, nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”. Il 27 febbraio scorso la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza con cui il riesame avevano respinto il ricorso dei difensori di Lucano, rinviando gli atti, per una nuova pronuncia al Tribunale, che stasera ha confermato il divieto.

