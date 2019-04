Reggio Calabria: Comune a rischio dissesto, Falcomatà incontra la maggioranza

15 Aprile 2019 21:25

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha preso parte nel pomeriggio di oggi ad una riunione di maggioranza finalizzata a fare il punto sulla situazione relativa al bilancio comunale alla luce degli aggiornamenti pervenuti dopo l’ultima riunione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che si è espressa nel merito degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 14 febbraio. Nel corso dell’incontro il sindaco ha relazionato di fronte ai consiglieri in merito al percorso di interlocuzione avviato con il Governo, al fine di superare le criticità emerse con la sentenza della Corte Costituzionale e con la successiva pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti che hanno messo in discussione la sostenibilità dei bilanci comunali di tante Città italiane e, nel caso di Reggio Calabria, del piano di riequilibrio varato in epoca commissariale per il ripiano dei debiti prodotti durante le precedenti gestioni contabili. I consiglieri hanno espresso massima condivisione rispetto al percorso individuato, anche in considerazione delle soluzioni prospettate a seguito della serrata interlocuzione in corso con il Governo nazionale, che vedrà il sindaco Falcomatà impegnato, già a partire dai prossimi giorni, in alcuni decisivi incontri utili a calibrare le prospettive di sostenibilità per l’approvazione del bilancio di previsione 2019. Al termine dell’incontro il sindaco ha ringraziato i consiglieri per lo spirito di condivisione con il quale la maggioranza sta affrontando questa fase di criticità, proponendo un aggiornamento dello stato dell’arte già nei prossimi giorni alla luce degli esiti degli incontri in programma.

