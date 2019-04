Reggio Calabria: Cosimo Sframeli nuovo presidente dell’associazione “Nastro Verde”

17 Aprile 2019 14:18

Reggio Calabria: l’Assemblea dei Soci ha eletto quasi all’unanimità Cosimo Sframeli

Il 04 aprile 2019 a Reggio di Calabria convocata dal Presidente Regionale della “ Sezione Storica Calabria” dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde “, si è riunita l’Assemblea dei Soci che sono Ufficiali e Marescialli in servizio e in quiescenza dell’Esercito Italiano, della Marina Militare dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato (decorati con decreto del Presidente della Repubblica Italiana di Medaglia d’Oro Mauriziana) per il rinnovo delle cariche sezionali quadriennali. Il Presidente in carica dal 15 marzo 2005 Cav. Domenico Cambareri non ha dato la disponibilità per un altro mandato per motivi di salute e di età. L’Assemblea dei Soci ha eletto quasi all’unanimità il Ten. r. dei Carabinieri Cosimo Sframeli. L’Assemblea su proposta del nuovo Presidente ha eletto per acclamazione il Cav. Domenico Cambareri Presidente Onorario della “ Sezione Storica Regionale Nastro Verde Calabria “. L’Ammiraglio Francesco Ciprioti eletto Presidente del Collegio dei Probiviri a nome di tutti i Soci ha ringraziato il presidente Cambareri per la Presidenza svolta in maniera illuminata e meritoria in oltre 14 anni di mandato e ha consegnato a nome di tutti i Soci una targa e una pergamena con questa scritta: Cavaliere Domenico Cambareri Presidente Regionale Calabria della Associazione Nazionale Decorati di medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde” dal 15 marzo 2005 all’8 aprile 2019 con questa scritta “ Uomo dal profondo valore culturale, che ha operato in maniera illuminata e meritoria nel corso del suo mandato. Rigore, dedizione, professionalità, senso del sacrificio, a servizio dell’Associazione”.

Con profonda stima: il Consiglio Direttivo Sezion ale ed i Soci tutti della Sezione Calabria del “ Nastro Verde”. Il Tenente dei Carabinieri r. Cosimo Sframeli è un ufficiale dell’Arma Benemerita che ha operato principalmente in Calabria con incarichi importanti nella lotta alla criminalità organizzata. Elencare il “ curriculum “ del Presidente Sframeli sarebbe troppo lungo, ci limitiamo ad una sintesi. Il Presidente Sframeli che ha svolto la sua carriera da Sottufficiale nel 2018 è stato promosso Tenente per titoli e meriti. Sin dagli anni ottanta impegnato nella locride, nel reggino e nel vibonese in attività di indagini per contrastare i reati di sequestro di persona, traffici internazionale di stupefacenti, omicidi, riciclaggio, estorsioni ecc.. Collaboratore della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali. E’ stato insignito con decreto del Presidente della Repubblica Italiana dell’onorificenza di Cavaliere e Ufficiale al Merito della Repubblica e della decorazione Medaglia d’Oro Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare meritevole. Ha ricevuto la cittadinanza onoraria dalle Amministrazioni Comunali di: Portigliola (RC); Locri (RC); Bovalino (RC); San Lorenzo (RC); Bova Marina (RC) e Bova (RC). Il Presidente Sframeli laureato in Scienze Amministrative all’Università di Siena è giornalista pubblicista iscritto all’ordine nella sede di Catanzaro. Ha pubblicato i seguenti libri: Un Carabiniere nella Lotta alla ‘Ndrangheta ed. Falzea ed. 2011; A ‘Ndrangheta – Evoluzionee forme di contrasto Ed. Falzea 2014; ‘Ndrangheta addosso Ed. Falzea 2019. Il Tenente Sframeli è stato collocato a riposo nel mese di febbraio 2019 ( i Soci in attività servizio non possono ricoprire cariche sociali).

