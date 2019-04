Reggio Calabria: concluse le attività di animazione del progetto Costruire Speranza a Roghudi

3 Aprile 2019 22:05

Reggio Calabria: con la Celebrazione Eucaristica del 25 Marzo 2019 presso la Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Nicola di Bari in occasione della festa a Maria SS. Annunziata si sono concluse le attività di animazione del progetto Costruire Speranza

Con la Celebrazione Eucaristica del 25 Marzo 2019 presso la Parrocchia Maria SS. Annunziata e S. Nicola di Bari in occasione della festa a Maria SS. Annunziata si sono concluse le attività di animazione del progetto Costruire Speranza, con l’avvento della Fiaccola della Giustizia e della Legalità, sulla Zona Pastorale di Melito Porto Salvo, cui ci si è voluti dedicare in modo particolare nella seconda annualità del progetto Costruire Speranza. Le attività di animazione oramai da due anni toccano tutta l’Arcidiocesi reggina, e si sono intensificate in occasione del periodo in cui una Fiaccola , denominata appunto “della Giustizia e della Legalità” raffigurante un albero di ulivo, simbolo della nostra amata Calabria, ha percorso, in una sorta di staffetta ideale tutte le 12 Diocesi calabresi, impegnate in questo processo di sensibilizzazione oramai da 5 anni in cui il progetto Costruire Speranza ha già visto concludersi una prima edizione, immediatamente precedente a questa che oggi anima le nostre parrocchie con varie iniziative. Don Giovanni Zampaglione da sempre impegnato nell’attività di animazione e sensibilizzazione sui temi della Giustizia e della Legalità, ha fortemente voluto vi fosse anche quest’anno, un momento di preghiera e riflessione in occasione di questo passaggio della Fiaccola, che già l’anno scorso aveva concesso alla Comunità di Roghudi e Melito di riflettere su quanto il disagio e la Ludopatia in paarticolare possano essere connessi con i temi della legalità e di quanto sia necessario intervenire per sensibilizzare e prevenire educando le comunità. La Comunità e l’Amministrazione comunale del Comune di Roghudi si sono riuniti per la Santa Messa insieme ai cresimandi ed a tanti altri per riflettere sui temi suddetti. Il Vangelo aiuta i presenti a pregare e riflettere, attraverso il monito di Don Giovanni, perché quel SI, di Maria , sia il nostro SI. Ma un SI consapevole e maturo che non può non camminare sui binari della Giustizia e della Legalità, perché è l’unica strada per il cristiano. Alla fine della celebrazione è stato consegnato il CREDO ai Cresimandi e con le foto di rito si è concluso un momento intenso illuminato dalla Fiaccola della giustizia e della Legalità sotto il monito “ Operate nella giustizia e l’uomo troverà il vero bene” .

Il progetto Costruire Speranza 2. L’agire pastorale delle chiese di Calabria: buone pratiche di giustizia e legalità, è un progetto dal carattere educativo e volto ad istruire alla condivisione e alla giustizia, nonché attento alla crescita integrale della persona, promuove pratiche di legalità attraverso: lo sviluppo di percorsi di sensibilizzazione, di promozione e di animazione degli operatori pastorali e dei fedeli a queste tematiche; la formazione in economia sociale di giovani e adulti del mondo ecclesiale e laico; l’uso dei beni confiscati alla mafia trasformati in opere di carità e allo sviluppo di attività associative e di impresa sociale sostenibili quali segni concreti all’interno di uno specifico territorio; la diffusione e la replicabilità delle buone prassi emergenti dal confronto con altre realtà ecclesiali intra ed extra regionali. Il progetto, dal carattere sperimentale e innovativo per questo territorio, e prevede:

-Azioni di sensibilizzazione, promozione e animazione sui temi della legalità e della giustizia sul piano diocesano e interdiocesano, il cui sviluppo coinvolgerà a pioggia le Caritas parrocchiali, le parrocchie, le istituzioni pubbliche private, i movimenti e le associazioni ecclesiali e laiche.

-Attuazione di un percorso formativo sull’economia sociale di impresa, rivolto ai giovani del mondo ecclesiale e del mondo laico attraverso il quale acquisire solide basi, competenti ed etiche, per avviare a loro volta azioni di sviluppo locale legale e sostenibile.

Creazione di un’Opera Segno all’interno delle Diocesi a favore di soggetti appartenenti a fasce deboli. Coinvolgimento del mondo giovanile attraverso gli animatori del Progetto Policoro per quanto riguarda il contrasto all’illegalità ed educazione al lavoro. Diffusione, attraverso la costruzione di una piattaforma telematica (costruiresperanza.it) e all’utilizzo dei social(pagina FB di Costruire Speranza) e di altri mezzi di comunicazione, delle attività e dei servizi (buone prassi) sviluppate a livello intra ed extra regionale. Tale diffusione e confronto con realtà altre, presuppone la replicabilità in altri contesti territoriali differenti. Realizzazione di un convegno durante il quale avviare un processo di confronto e di scambio relativo alle buone prassi di sviluppo in termini di legalità e giustizia specifici del proprio territorio. Si auspica alla realizzazione di protocolli di intesa e alla realizzazione, nei differenti territori diocesani del Sud, dell’avvio di opere segno che possano identificarsi con il percorso , lo stile e la metodologia del progetto Costruire Speranza.

ATTIVITA’DI ANIMAZIONE

E’ iniziata a Febbraio l’animazione territoriale che viene declinata a seconda dei destinatari e che in questo secondo anno di attività mira ad attenzionare in modo particolare la Zona Pastorale di Melito P.S., sebbene molte saranno le occasioni di riflessione sui temi della Giustizia e della Legalità su tutta l’Arcidiocesi. Infatti presso l’ITE Raffaele Piria dell’Arcidiocesi RC-Bova, ogni settimana gli studenti delle terze classi che stanno lavorando al cortometraggio proposto come attività di sensibilizzazione per questo secondo ed ultimo anno di progetto, avranno la possibilità di incontrare un testimone privilegiato che narrerà loro la storia della nostra terra attraverso la propria esperienza tra “Luci ed Ombre di Legalità”. Il Tenente Cosimo Sframenli, che per anni ha portato alta la bandiera dell’Arma dei Carabinieri sul territorio dell’area Grecanica contro i soprusi della ‘Ndrangheta; Don Nino Russo che ha raccontato il tentativo di rinascita di un quartiere difficile della nostra città Metropolitana; Paolo Palamara giovane imprenditore , che in questa terra ha deciso di investire il proprio talento..sono solo alcuni dei nomi che stanno scandendo il tempo di lavoro e di riflessione dei ragazzi. Il momento culminante sarà il 19 Marzo , quando alla luce della fiaccola della Giustizia e della Legalità si celebrerà il momento conclusivo sul tema con S.E. Luciano Gerardis, Presidente della Corte d’ Appello regina.

Il monologo sulla bellezza di Peppino Impastato, assassinato dalla mafia nel ’78 e l’ Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii”, possono essere considerati i binari su cui si sono incrociati i due progetti ” Costruire Speranza 2. “e “Parcommunity. Sotto lo slogan “INSIEME SIAMO TANTO” i due progetti si sono messi in rete sulle tematiche comuni , entrambi infatti si caratterizzano per il carattere educativo, volto ad istruire alla condivisione e alla giustizia, nonché attenti alla crescita integrale della persona, ed alla promozione di pratiche di legalità che nel caso di ParCommunity passa attraverso l’individuazione di strategie vantaggiose e la realizzazione di piccole azioni ed attività innovative per la promozione dello sviluppo sostenibile delle città, con un focus sulla promozione e cura del verde urbano nelle città metropolitane. declinati nei temi dello sviluppo sostenibile, della cura della porzione di creato che ci è stata affidata un’ecologia integrale, che non può ridursi a un generico senso “verde”, ma che costituisce un approccio che affronta la complessità, mettendo in relazione le singole parti con il tutto In questo senso, tutti i fenomeni ambientali, come il riscaldamento globale, la deforestazione o la diminuzione delle riserve idriche, sono collegati con questioni che normalmente non sono associate a temi ecologici, come la invivibilità e la bellezza degli spazi urbani o il sovraffollamento. La bellezza va dunque contestualizzata nella prospettiva ampia e feconda di una “ecologia integrale” che richiede una vera e propria conversione di atteggiamenti dell’essere umano verso il mondo. Insieme a “Costuire Speranza” e al fine di diffondere una nuova cultura della cittadinanza attiva , responsabile e attenta alla sostenibilità ambientale , si è previsto di coinvolgere nelle azioni di recupero dell’area e successivamente come “divulgatori” di questi valori e delle buone prassi da essi derivanti anche i ragazzi di età scolare dell’IC di Montebello Ionico ai quali saranno indirizzati nessuno escluso mai 16 Marzo

Anche quest’anno avremo la possibilità di illuminare le Ombre che gravano sulla Legalità con la Luce della “Fiaccola della Giustizia e della Legalitè” che arrivata giorno 16 Marzo, appena trascorso, nell’Arcidiocesi RC-Bova, scandirà le giornate della nostra primavera con momenti di testimonianza, riflessione e preghiera. L’apertura di questo importante periodo è stato celebrato il 16 Marzo appena trascorso a Melito Porto Salvo, il nome dell’ evento nessuno escluso mai. Con le parole di Don Italo Calabrò , dopo l’apertura sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dai giovani talenti dell’istituto C. De Amicis, si è parlato di legalità, giustizia e bellezza. La fiaccola infatti ha fatto il suo ingresso nell’anfiteatro gremito di ragazzi, insegnanti e forze dell’ordine, mentre una giovane alunna leggeva il ” monologo sulla bellezza di Peppino Impastato”: «Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore». Non a caso sono state scelte queste parole, perché oggi la Villa Comunale è ritornata alla comunità, alle famiglie, ai bambini, tutti i bambini, grazie all’inaugurazione delle giostrine inclusive. Don Gaetano, parroco della Parrocchia di San Giuseppe nel benedire le nuove giostrine inclusive, invita a riflettere sul peso delle parole : -“ Legalità e giustizia…. parole grosse se non hanno come riferimento i valori che ci sono nelle nostre comunità cristiane… Condivisione, unione, comunità.Dobbiamo scommettere di più sulle nostre risorse!!”

Valuta questo articolo