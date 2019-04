Reggio Calabria: grande attesa in città per il comizio di Giorgia Meloni

27 Aprile 2019 09:00

Reggio Calabria: grande attesa in città per la manifestazione pubblica con Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d’Italia, in programma domenica sera alle ore 18,30 a Piazza Duomo

Grande attesa in città per la manifestazione pubblica con Giorgia Meloni, segretaria nazionale di Fratelli d’Italia, in programma domenica sera alle ore 18,30 a Piazza Duomo di Reggio Calabria. L’interesse per la presenza della leader del partito in questa area del Sud, è testimoniato dalle tante importanti adesioni che continuano ad aggiungersi a Fratelli d’Italia. “In Europa per cambiare tutto” è lo slogan scelto per questa corsa al Parlamento Europeo, uno slogan perfettamente in linea con le idee di Fratelli d’Italia volte a ricostruire l’assetto delle attuali istituzioni europee e soprattutto, un’Europa che sia una confederazione di Stati liberi e sovrani.

