Giorgia Meloni a Reggio Calabria lancia la campagna elettorale per le Europee: “Governo paralizzato, serve alternativa di destra senza il M5S” [FOTO e INTERVISTA]

28 Aprile 2019 20:31

A Reggio Calabria il primo comizio di Giorgia Meloni: le immagini e le dichiarazioni da piazza Duomo

“Il Governo e’ completamente paralizzato e sta al potere senza riuscire a decidere piu’ nulla. Lavoriamo per costruire un’alternativa con Fratelli d’Italia. Se gli italiani il 26 maggio ci dimostreranno che c’e’ un’alternativa possibile, allora ci sara’ un Governo senza i Cinquestelle“. Lo ha detto a Reggio Calabria Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, lanciando stasera la sua campagna elettorale in vista delle elezioni Europee del 26 Maggio. La leader del partito di destra ha scelto proprio piazza Duomo di Reggio Calabria per il suo primo appuntamento nazionale.

“Purtroppo credo che siamo di fronte ad un Governo che ha l’ambizione di fare maggioranza e opposizione insieme. E credo anche che questo esasperare le divisioni possa essere anche un po’ tattica da campagna elettorale. Solo che avviene sulla pelle dei cittadini” ha aggiunto la Meloni.

Giorgia Meloni a Reggio Calabria sulle elezioni Regionali: “non abbiamo ancora un accordo sul candidato governatore”

“E’ legittimo che tutti i partiti facciano delle loro proposte riguardo i candidati alla presidenza della Regione Calabria. Non ci sono accordi, a differenza di quello che si dice. Ne parleremo. Sono tutte candidature spendibili, interessanti. Noi abbiamo i nostri nomi tra i quali vantiamo una certa Wanda Ferro. Una persona che ha gia’ guidato la coalizione qualche anno fa”. Lo ha detto a Reggio Calabria Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. “E’ importante – ha aggiunto – che la coalizione si ritrovi e cerchi di essere compatta sul candidato che puo’ vincere piu’ facilmente e che puo’ essere piu’ competitivo. D’altra parte non si vota solo nella Regione Calabria e quindi ogni scelta dara’ frutto di una valutazione complessiva nazionale“.

